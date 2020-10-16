İstanbul'da DEAŞ operasyonu başladı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan üçü Türk 17 zanlı için 10'a yakın ilçede yeni bir operasyon başlatıldı.

DEAŞ ÜYELERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul'da bazı ilçelerde Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelerle irtibatlı DEAŞ üyeleri olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece erken saatlerde 10'a yakın ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.

TERÖRİSTLERİN 14'Ü YABANCI

Yürütülen soruşturma kapsamında radikal terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan üçü Türk, 14'ü 'yabancı terörist savaşçı' (YTS) niteliğindeki 17 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinden bazılarının yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği ve baskınların yapıldığı adreslerdeki arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar kaç DEAŞ üyesinin yakalandığı ise henüz ayrıntılı olarak belirtilmedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından saat 00:30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.