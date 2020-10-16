SON DAKİKA! Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Anasayfa neden yenilenmiyor?

Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sayfa neden yenilenmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı. Sorunun ne zaman düzeleceği araştırılmaya başlandı. İşte, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sayfa neden yenilenmiyor? Sorularının cevabı ahaber.com.tr'de...

TWITTER ONAY KODU ARAMA ANLAŞILMIYOR?

Ancak bu konuda ciddi sorunlar mevcut. Ben kendim de aradığımda rakamların düzensiz bir şekilde söylendiği için birçok kez onay kodunu yanlış girdim.

Sonrasında durumu anladım ve başardım.