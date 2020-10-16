SON DAKİKA! Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Anasayfa neden yenilenmiyor?
Twitter çöktü mü? Sorusunun yanıtı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Son saatlerde yaşanan ulaşım sıkıntısının nedeni merak ediliyor. Twitter'da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı. Sorunun ne zaman düzeleceği araştırılmaya başlandı. İşte, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sayfa neden yenilenmiyor?
Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sayfa neden yenilenmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı. Sorunun ne zaman düzeleceği araştırılmaya başlandı. İşte, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sayfa neden yenilenmiyor? Sorularının cevabı ahaber.com.tr'de...
TWITTER ONAY KODU ARAMA ANLAŞILMIYOR?
Ancak bu konuda ciddi sorunlar mevcut. Ben kendim de aradığımda rakamların düzensiz bir şekilde söylendiği için birçok kez onay kodunu yanlış girdim.
Sonrasında durumu anladım ve başardım.
NASIL ÇÖZÜLÜR?
Bunun için öncelikle numaraları anlık olarak iyice dinleyin. Bot size bu onay kodunu verirken fark ettiyseniz 4 kere aynı rakamları veriyor. Bu verilen rakamlardan ilk üçü 5 haneli, sonuncusu ise 6 haneli. Sizin onay kodunuz ise bu durumda en son verilen 6 haneli kod. Yani şu şekilde;
Twitter onay kodu: 12345 - 12345 - 12345 - (123456)
Yukarıda görebileceğiniz üzere onay kodunuz en son söylenen '123456'dır. Buna dikkat ederek onay kodunu doğru girebilir ve hesabınızın kilidini hemen açabilirsiniz.
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?
Kullanıcıların merakla araştırdığı soru hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
İnternette Google erişim olmadığı için hareket etmiyor. Google ve Youtube olmadığı yerde Twitter ve Whatsapp'a girmek isteyenler de erişim problemi yaşıyor. Ancak Twitter ve Whatsapp daha hızlı bir şekilde düzelirken Google ve Youtube halen erişim yok?
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor.