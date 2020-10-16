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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Üç bakanlığa atama

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan imzasıyla, , ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları 'de yer aldı.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Üç bakanlığa atama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazetede SON DAKİKA: ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

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