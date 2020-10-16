Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılacak mı?

MODELLER DEĞİŞMELİ

Hürriyet'in haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, yaptığı konuşmada yeni çalışma modellerine dikkat çekti. Salgın sürecinin dijital dönüşüm sürecini hızlandırdığını ifade eden Selçuk, "Hepimiz video konferanslara alıştık. Uzaktan çalışmaya alışıldı. Salgın bize çalışma modellerinin de değişmesi gerektiğini gösterdi. Bizim mevzuat alt yapımız buna uyumlu. Esnek çalışmanın daha farklı modellerini de adapte etmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Selçuk, "Yeni normal, eski normalden farklı olacak" dedi.