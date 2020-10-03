Doktorlar, Fincancı'nın TTB Başkanı seçilmesine isyan etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 'kapatılmalı' dediği Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 27 Eylül'de düzenlenen Merkez Konsey seçimlerinde 'Etnik Demokratik TTB' grubu seçimleri kazandı. Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı TTB'nin başkanı oldu. Son dönemde yaşanan 'kapatılmalı' tartışmaları, söylem ve faaliyetleri ile vatandaşın yoğun tepki gösterdiği TTB'nin yeni başkanı Fincancı, "TTB bu döneme tek yürek olarak girmeli. Biz özgür ve bağımsız bir örgütüz hep öyle kaldık, böyle de devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

FETÖ medyasının gözdesi olan Zaman ve Bugün gibi örgüte ait gazete ve Samanyolu TV gibi örgütün kara propagandasının yapıldığı kuruluşların vazgeçilmez müdavimleri arasında yer alan Fincancı, Ergenekon operasyonlarının daha da derinleştirerek devam etmesini savundu. Bununla da yetinmeyen Fincancı PKK'nın Doğu ve Güneydoğu kentlerini harabeye çevirdiği ve büyük bir kalkışmanın provasını yaptığı 'Çukur' olaylarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı terör örgütü PKK'nın yanında yer aldı. 'Bu suça ortak olmayacağız' başlığı ile yayımlanan 'Barış için Akademisyenler' bildirisine imza atanlar arasında bulunan Fincancı, 2012'de kurulan sözde 'Barış için Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da içinde yer aldı. Daha sonra ise PKK'nın yayın organı olan Özgür Gündem Gazetesi'ne destek için 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni' görevini üstlendi. 15 Temmuz ihanet, işgal ve darbe girişiminde bulunan FETÖ'yü de aklamaya çalışan Şebnem Fincancı "FETÖ'nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge ve delil olmadığını" savundu.

AYDIN CİNAYETLERİNDE AŞAMA KAYDEDİLMESİNİ ENGELLEDİ

Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği'nin başkan seçilmesinin ardından doktorlar da isyan bayrağı açtı. "Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Başkanı olmasını kabul etmiyoruz" diyen Ankara'daki Türk Hekimleri 'Hekimiz Biz' yayımladığı bildiride şunları söyledi:

*FETÖ kumpası Ergenekon davasında müdahil olan, sanıklardan zarar gördüğünü iddia eden, şikayetçi olan, FETÖ'nün ZAMAN gazetesine

"Ergenekon'da bugün de olsa müdahil olurum" diye demeç veren,

*FETÖ kumpası Ergenekon davasına destek veren bildiriye imza atan (2008'de "Ergenekon derinleştirilsin, kazanan yurttaşlar olacak" bildirisi.)

*Türkiye'yi 'soykırımcı' ilan eden (Onur konuğu olarak davet edildiği Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) kongresinin sonuç bildirgesinde 'Kahrolsun faşist Türkiye Cumhuriyeti Devleti!, "Kürt halkına yönelik T.C. devletinin paranoyak-histerik bayrak şövenizmini kınıyoruz", "1915 Ermeni soykırımını lanetliyoruz! Ermeni halkının acısını paylaşıyoruz")ifadeleri yer almıştı.

*Hendek olayları sırasında PKK terörüne karşı verilen mücadele için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı "Barış İçin Akademisyenler" bildirisini imzalayan.

*"Barış için Öcalan'a Özgürlük Platformu" (2012) içinde yer almış.

*PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesine destek için 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni' olmuş.

*"FETÖ'nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge olmadığını" savunan.

*Aydın cinayetlerinde failleri koruyan raporları, onları görüp muayene etmeden veren kişidir. (Failleri görmeden yazdığı raporlar sonucunda Aksyon, Üçok, Mumcu ve Kışlalı cinayetlerinin failleri yapmayı talep ettikleri açıklamalardan vazgeçtiler ve bu durum anılan davalarda çok önemli aşama kaydedilmesini engelledi. Bu usulsüz raporlar sonradan çürütüldü)

BARIŞ SAVAŞ - SABAH