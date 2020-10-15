Ölüm yuvalarına girildi! Böyle şifrelemişler: Güllü, limonlu, elmalı...

Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümlerinde kayıplar hızla artıyor. Önceki gün İzmir'de Mustafa Tepe (49) ile Zonguldak'ta Harun İnanç'ın (54) ardından dün de İzmir'de Turhan Ergök ve Musa Göggöz, İstanbul'da Tamer Demirbaş ve Arap Özmen hayatını kaybetti. Böylece sahte alkolden ölenlerin sayısı 21'i İzmir'de olmak üzere toplam 49'a çıktı. Denizli'de de ev yapımı içki içtikten sonra fenalaşan Özgür Sağlam (47) yoğun bakıma alındı. Polis ve jandarma ekipleri sahte alkol üreten ve satan kişilere yönelik topyekûn mücadele başlattı. SABAH ekibi de İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarına tanıklık etti. Avcılar'da 6 ton, Başakşehir'de 7 ton, diğer ilçelerde de 2 ton olmak üzere yaklaşık 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



400 BİN LİRALIK TANKLAR...

Polis, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sağlıksız koşullarda içki imal eden adreslere girdi. Değeri 200 bin lirayı bulan iki adet damıtma tankının bulunduğu depolarda kaynatılarak metil alkolden dönüştürülmüş, acısı alınmış ve satışa hazır hale getirilmiş İzmir'e gönderilmeyi bekleyen 11 ton etil alkol bulundu. Yüzlerce kolinin ve bidonların bulunduğu depoda sevkiyat için paketlenen kolilerin üzerinde güllü, limonlu ve elmalı gibi ibareler var. E.M. (28), M.A. (34), S.M. (42), S.K. (37) ve G.E. (28) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyeleri, ölüm zehrini hazırlayıp üzerine orijinal barkod bile basmış.

DEZENFEKTANDAN İÇKİ

Marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılarak içildiği, bu yolla zehirlenmeler yaşandığı tespit edildi. Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Ş.'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Anıl Orkun İ.'nin bir fabrikadan yüzey temizleyicisi olarak aldığı alkolü Güngör G.'nin bayisine sattığı, Güngör G. ve çalışanı Yavuz Ö.'nün bu karışımı piyasaya sunduğu belirlendi. Göngör G. ve Anıl Orkun İ. tutuklandı. Gaziosmanpaşa'da Halit Yüce'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Adnan P. de tutuklandı. Bahçelievler'de Sevim Şenkaya'nın ölmesine ilişkin ise daha önce 3 kişi tutuklanmıştı. Polis, internette evde sahte içkinin nasıl yapılacağını tarif eden sosyal medya kullanıcılarına yönelik de çalışma başlattı. Onlarca ölümcül tarifin yer aldığı videolarda "5 dakikada evde alkol yapımı", "Amatörce evde içki yapımı" gibi başlıklar altında insanların evde alkol imalatına teşvik edildiği belirlendi. Paylaşımları yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.



60 TUTUKLAMA

Türkiye genelinde sahte içkiden ölümlerin görüldüğü 9 Ekim'den bu yana 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 227 şüpheliden 60'ı tutuklandı.



ÖLÜMLERİN BAŞLADIĞI KENTTE SIKI TEDBİR

Kırıkkale Emniyeti, 15 iş yerine operasyon düzenledi. 191 litre kaçak içkiye el konuldu. Gözaltına alınan Y.S. tutuklandı. Gaziantep'te ise 48 şişe kaçak içki, 126 litre etil alkol ile 22.5 litre dökme içki ele geçirildi. 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Mersin'de bir depoya düzenlenen baskında 700 litre sahte alkol ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesinde de restoranında 61 litre sahte ve 2 litre kaçak içki ele geçirilen İ.U. tutuklandı.



SAHTE ALKOL ÇETESİNE DARBE

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 1-14 Ekim tarihlerinde arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 6 operasyonda, 10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilirken, yakalanan 31 şüphelinin 21'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 7 operasyonda ise 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 17 bin 476 litre sahte alkol ele geçirildi. Kent genelinde 4 bin 623 iş yeri denetlendi. 42 şahsa adli, 16 şahsa idari işlem yapılırken, toplamda 179 bin 354 lira para cezası uygulandı. 37 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bu şahıslardan 5'i tutuklandı

KAYNAK-SABAH