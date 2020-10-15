Türkiye'nin en çevreci partisi! AK Parti 16 yılda 4,6 milyar fidan dikti

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2019 yılları arasında 4 milyar 637 milyon 72 bin adet fidan dikildiği öğrenildi. 1946 yılında başlayan fidan dikme çalışmaları 2003 öncesi 56 yılın rakamlarını 500 milyon üzerine çıktı.

Orman yangınları, erozyon ve kuraklığa karşı mücadele için Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1946 yılında fidan dikme seferberliği başlatıldı. Yurdun dört bir yanında yürütülen fidan dikme çalışmaları kapsamında 1946-2002 yıları arasında 3 milyon 686 bin 65 hektar alanda 4 milyar 116 milyon 394 bin adet fidan dikildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu 2003 yılından itibaren başlatılan seferberlik kapsamında her yıl fidan dikme sayıları artırıldı. Bu kapsamda, 2003-2019 yılları arasında 5 milyon 402 bin 137 hektar alanda 4 milyar 637 milyon 72 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

YANAN 25 BİN 770 HEKTAR ALANA 36 MİLYON YENİ FİDAN

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; yangınlar nedeniyle yok olan veya zarar gören 25 bin 770 hektar orman alanına, 36 milyon 5 bin 27 kızılçam fidanı dikildiği öğrenildi. Anayasa'nın 169. maddesinde, "Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz" deniliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri yanan hiçbir orman alanının başka bir amaç için kullanılmadığı ifade etti. 2008-2012 yılları arasında Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında 2 milyon 429 bin 601 hektar alanda 2 milyar 2 milyon 268 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Sabah/Zeynel Yaman