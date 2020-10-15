KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin KPSS tercihleri devam ediyor. Son olarak 7-12 Ekim tarihleri arasında KPSS 2020/13 tercihleri alındı. Bu tercih döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün birçok kadrosuna sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Heyecanla beklenen sonuçlar ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, KPSS 2020/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

KPSS 2020/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tercihlerini, 07-12 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki tercihlere baktığımızda sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:





