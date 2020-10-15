FOX'un yeni algısı da çöktü!

Algı kanalı FOX TV'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. Kumpas mağdurlarının kazandığı tazminatların ödenek yokluğundan verilmediğine ilişkin haberler anında yalanlandı.

Edinilen bilgilere göre, ceza davaları ile idare ve hukuk davaları kapsamında ilama bağlı (tazminat, alacak ve tapu sicili yanlış tutulması davaları ile işçi alacakları, rücüan tazminat) olarak ödenmesi gereken toplam 687 dosyadan; 505 adedinin (yaklaşık 75) ödendiği, 209 adet için de ödenek talep edildiği öğrenildi.



GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İstanbul Defterdarlığı'ndan alınan bilgilere göre, algı manipülatörü kanalda kumpas mağduru Muhammet Sait Çakır'la ilgili gerçeği yansıtmayan habere yer verildi.

Çakır'ın avukatı aracılığıyla 14 Eylül'de mahkeme kararlarına esas ödemelerin yapılması için Muhakemat Müdürlüğü'ne başvurduğu belirtilen açıklamada, "Muhakemat Müdürlüğümüzün 21.09.2020 tarih ve 526317 sayılı yazısıyla bakanlığımız Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nden 52.000 TL ödeneğin gönderilmesi talebinde bulunulmuş ve Muhakemat Müdürlüğümüz aynı tarih (21.09.2020) ve 526320 sayılı yazısıyla davacı vekiline ödeneğin talep edildiğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Muhakemat Müdürlüğü'nce bu mahiyette olan işlemlerde, CMK madde 142 gereğince kesinleşen davalarda davacı vekilinin ya da davacının başvurusu üzerine her dosya için münhasıran ve başvuru sırasına göre ödenek talep edilmekte olup, ödenek talep edilir edilmez başvurucuya bu hususta bilgilendirme yapılmaktadır. Söz konusu bilgilendirme yazısı Bakanlıkta ödeneğin olmadığı anlamı taşımamakta, sadece söz konusu dosya için ödenek talep edildiği anlamına gelmektedir. Bugüne kadar aynı nitelikteki dosyalarda bu şekilde defalarca kez ödeme yapılmıştır" denildi.