Hatay'daki yangın ile ilgili çarpıcı detay!

Yapılan incelemede, bu teröristlerin örgüt tarafından "pasiflikle" suçlandığı tespit edildi. Telsiz dinlemelerinde ise kundaklama talimatının Suriye kuzeyinde faaliyet yürüten Selahattin kod adlı terörist İzzettin İnan ile Afrin uyruklu terörist Suvar Derweş tarafından verildiği belirlendi.