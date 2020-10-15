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Albatros Parkı ranta değil halka açıldı! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi imara açılmasını istemişti

’li Büyükçekmece Belediyesi tarafından 20 katlı binaların yapılması amacıyla imara açılması istenen ’nın imar değişiklik planı Meclisi’ne getirildi. Büyükçekmece Belediyesi’nin aldığı karar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde AK Parti Grubu ve Grubu tarafından kabul edilmedi. Yeşil alanın tamamı park olarak tescillendi.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Albatros Parkı ranta değil halka açıldı! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi imara açılmasını istemişti

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 20 katlı binaların yapılması amacıyla imara açılması istenen Albatros Parkı'nın imar değişiklik planı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Yeşil alanın tamamı park olarak tescillendi

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan ve sahile sınırı olan Albatros Parkı'nda turizm tesisi yapılması amacıyla 3 Mart'ta karar aldı.

TAMAMINI YEŞİL ALAN OLARAK TESCİLLEDİ

20 katlı binaların yükseltilmesi kararına ilişkin imar değişiklik talebini Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumunda gündeme getirildi. Mecliste görüşülen imar değişiklik talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi. Vatandaşın kullanımına kapatılan parkın ve alanın tamamını da yeşil alan olarak tescilledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında karara bağlanan karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından kabul edilememesi nedeniyle Ekim ayı 3'üncü oturumunda tekrar gündeme geldi.

İMARA AÇILMASI ÖNLENDİ

İBB Meclisi'ne iade edilen Albatros Parkı'nda 20 katlı binaların yükselmesi yeniden istendi.

Ranta açılmak istenen park ise Ekim ayındaki oturumda meclis karar sayısının çokluğu sağlanmasıyla ısrar karar olarak kabul edildi.

Bu kararla Albatros parkının imara açılması bir kez daha önlendi.

(BARIŞ SAVAŞ/SABAH)

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