08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çirkin yalan: Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çirkin yalan: Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi

 Genel Başkanı Kemal , Başkan 'ın  ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar 'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun çirkin yalanına tepkilere neden oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
ABONE OL
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çirkin yalan: Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi

Başkan , dün günübirlik olarak Kuveyt ve 'a ziyaret gerçekleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çirkin yalan: Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇİRKİN YALAN: ERDOĞAN KATAR EMİRİ TEMİM'İN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Genel Başkanı Kemal , Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Başkan Erdoğan Katar 'in önünde eğiliyor' iddiasını ortaya attı.

Karşılamaya ilişkin görüntülerde ise söz konusu iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor.

Başkan Erdoğan’dan Katar ve Kuveyt’e günübirlik kritik ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN’DAN KATAR VE KUVEYT’E GÜNÜBİRLİK KRİTİK ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'dan ayrıldı BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN KATAR'DAN AYRILDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA