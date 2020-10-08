CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çirkin yalan: Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun çirkin yalanına tepkilere neden oldu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün günübirlik olarak Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Başkan Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasını ortaya attı.
Karşılamaya ilişkin görüntülerde ise söz konusu iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor.