Popüler sosyal medya platformu Twitter; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına yalan ve iftirada bulunan Haluk70721982 adlı hesabı askıya aldı.

Siyasilerin; askıya alınan sahte hesabın yalan ve iftira içerikli sözlerini paylaşmaya devam etmesi dikkat çekiyor. İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da; sahte hesabın paylaşımları üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı.

LÜTFÜ TÜRKKAN, SAHTE HESABIN PAYLAŞIMI ÜZERİNDEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI HEDEF ALDI

Haluk70721982 adlı sahte hesap; 17 Ağustos 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen gerçek dışı paylaşımda bulundu ve "Erbaş: 'Fakirlikten sakın utanmayın. Peygamberimiz de fakirdi ama şu an cennettin en kutsal yerinde'" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan; sahte sosyal medya hesabının Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı yalan ifadeler üzerinden paylaşımda bulundu. Türkkan, 18 Ağustos 2020 tarihinde soysal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "DİB Erbaş, 'Fakirlikten sakın utanmayın. Paygamberimiz de fakirdi ama şu an cennettin en kutsal yerinde' demiş. Hz. Muhammed tüccardı. Bu bir. Mealen; 'Ben sizin kursaklarınızdan ayırıp verdiğiniz vergileri har vurup harman savurayım ama siz fakir kalın' demek istemiş. Bu da iki" iddiasında bulundu.

CHP'Lİ HÜSNÜ BOZKURT DA ALİ ERBAŞ'I HEDEF ALDI

CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı askıya alınan sahte hesap üzerinden hedef aldı.

Hüsnü Bozkurt; Haluk70721982 adlı sahte hesabın "Erbaş: 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadelerinin yer aldığı gerçek dışı ifadeleri etiketleyerek, "Yoruma gerek var mı?" diye sordu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ ANCAK İFTİRAYA DEVAM ETTİ

Hüsnü Bozkurt; söz konusu paylaşımını sildi ancak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a iftira etmeye devam etti.

Bozkurt; "Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arayarak, hesabın sahte olduğunu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın böyle bir söz etmediğini söylediler. Kendilerine başkanın bu içerikte değilse de,insanları rencide eden pek çok söylemi olduğunu, hatta minberden lanet bile okuduğunu ilettim. Düzeltiyorum" iddiasında bulundu.

ORHAN: "YORUMA GEREK VAR HÜSNÜ BOZKURT BEY. İFTİRACI BİR SAHTE HESABIN YALANI BU.."

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştirdi.

Burak Orhan; Hüsnü Bozkurt'u eleştirerek, "Yoruma gerek var Hüsnü Bozkurt bey. İftiracı bir sahte hesabın yalanı bu.. Sizde Diyanet İşleri Başkanımıza ait olmayan bu sözü gerçek gibi paylaşarak iftiraya ortak oldunuz. Dilerim özür dilersiniz" ifadelerini kullandı.

"HÜSNÜ BOZKURT BİLGİLENDİRMEMİN ARDINDAN YALAN TWEETİ SİLDİ"

Burak Orhan; kendisini bilgilendirmesinin ardından Hüsnü Bozkurt'un paylaşımını sildiğini açıkladı ve "Sosyal medya bir çöplük.. Doğruluğuna emin olmadan yapılan paylaşımlar toplumda isimleri öne çıkan bazı kişileri zor durumda bırakabiliyor. Hüsnü Bozkurt bey kendisini bilgilendirmemin ardından yalan tweeti sildi. Ama yalanı silinene kadar 10 bin kişi beğendi" dedi.

TWITTER; HALUK70721982 ADLI HESABA ASKIYA ALDI!

Popüler sosyal medya platformu Twitter; 5 Ekim 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına yalan ve iftirada bulunan Haluk70721982 adlı hesabı askıya almıştı. Söz konusu sahte hesaba girildiğinde; "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ifadelerine ulaşılıyor.

SANATÇI, GAZETECİ, EMEKLİ ASKER VE SİYASETÇİLER SAHTE HESABIN PAYLAŞIMLARI ÜZERİNDEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI HEDEF ALDI

Aralarında sanatçı, gazeteci, emekli asker ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişi, Haluk70721982 adlı hesabın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı yalan ve iftira içerikli sözleri gerçekmiş gibi paylaşarak köşe yazısı yazmış ve sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu.

Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, ekonomist Emin Çapa, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Tele 1 Sunucusu Sedef Kabaş, CHP Eski Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, eski televizyon sunucusu Metin Uca, ekonomist Mustafa Sönmez ve Liberal Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Cem Toker, sahte hesap Haluk70721982'in yalan ve iftira içerikli paylaşımları üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef almıştı.

BARIŞ SAVAŞ - SABAH