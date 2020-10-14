Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş AYM açıklaması: Siyasete soyunsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tartışmalara neden olan 'ışıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Bireysel bir tweet olarak değerlendirme doğru olmaz. "Çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor" ifadesi ile zaten bütünü ifade eden, kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım söz konusu.

KEŞKE YAPMAMIŞ OLSAYDI

Çok talihsiz bir açıklama. Keşke açıklamayı yapmamış olsaydı. Bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi.

ÇOK ARZU EDİYORSAN SİYASETE GİRERSİN

AYM üyesinin böyle bir sürecin içinde farklı bir şekilde yer alması, siyasete soyunması, çok arzu ediyorsan siyasete girersin. Bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansına sahip olursun.

AYM ÜYESİ YILDIRIM'IN ÖZRÜ: AYM GEREĞİNİ YAPMALI

Bunu AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini onlar yaparlar.

YEREL MAHKEMENİN BERBEROĞLU KARARI

Yasanın kendi içinde sürdürdüğü süreçtir.

NE OLMUŞTU

AYM üyesi Engin Yıldırım yaptığı bir paylaşımda AYM binasının fotoğrafını ve üzerinde 'IŞIKLAR YANIYOR' notunu paylaşmıştı.