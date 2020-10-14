14 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına tepki!

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın, 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi, "Bu paylaşım bir yüksek mahkeme üyesine yakışmaz" dedi.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına tepki!

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, AYM Üyesinin, 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi, "Bu paylaşım bir yüksek mahkeme üyesine yakışmaz" dedi.

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