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Son 43 yılda Kilis Belediye Başkanlığı'na seçilen 5 isim de hayatını kaybetti

Son olarak Belediye Başkanı 'un beyin kanaması sonucu öldüğü 'te son 43 yılda 4 belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bulut'un hayatını kaybetmesi sonrası Kilis Belediye Başkanlığı için "uğursuz koltuk" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Son 43 yılda Kilis Belediye Başkanlığı'na seçilen 5 isim de hayatını kaybetti

'te, son 43 yılda 4 belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, son olarak Belediye Başkanı , beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başkanlık koltuğu "uğursuz koltuk" olarak adlandırılmaya başlandı.

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN İSİMLER

Kilis'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan Ekrem Çetin, 3 Haziran 2005 tarihinde lokantada yemek yerken oğlu ile birlikte öldürülmüştü.

8 Mart 1977'de Kilis Belediyesi'ne başkan seçilen Avukat 11 Aralık 1977'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

1970'li yıllarda çeşitli tarihlerde belediye başkan vekilliği yapan 1988 yılında silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

28 Mart 1994'te seçilen Opr. Dr. de 31 Ocak 1995'te diğer belediye başkanları ile aynı kaderi paylaşarak, makamında silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Bir çok belediye başkanı geçmiş dönemlerde fiili saldırıya uğrarken, son olarak Kilis'te, 3 dönem belediye başkanlığı görevine seçilen ve halk tarafından çok sevilen 53 yaşındaki Mehmet , beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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