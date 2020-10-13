Son 43 yılda Kilis Belediye Başkanlığı'na seçilen 5 isim de hayatını kaybetti

28 Mart 1994'te seçilen Opr. Dr. Burhan Kerkütlü de 31 Ocak 1995'te diğer belediye başkanları ile aynı kaderi paylaşarak, makamında silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Bir çok belediye başkanı geçmiş dönemlerde fiili saldırıya uğrarken, son olarak Kilis'te, 3 dönem belediye başkanlığı görevine seçilen ve halk tarafından çok sevilen 53 yaşındaki Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.