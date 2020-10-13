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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: İkinci bir aşamaya geçtik

Son dakika haberi... : Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir, bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor. Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: İkinci bir aşamaya geçtik

Son dakika haberi... Bakan Ziya Selçuk: Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir, bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor. Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız.

detaylar gelecek...

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