FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Albay ve yarbaylar da gözaltında...

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir dahil 26 ilde çoğunluğu muvazzaf asker 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 89 kişi gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkartılanların arasında 16 pilot, albay ve yarbay rütbesinde bulunan şüpheliler bulunuyor.

Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

ESKİ EGE ORDU KOMUTANI EMİR SUBAYI YENİDEN GÖZALTINDA

Ankesörlü hatlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibatı tespit edilince gözaltına alınan ve hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenen Ege Ordusu Komutanı eski emir subayı şüpheli Fevzi Öztürk, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında görülen dava kapsamında geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı. Öztürk'ün hakkında ortaya yeni çıkan deliller çerçevesinde bu sabaha karşı başka bir soruşturma dosyasından yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu belirlenince İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine konan Ege Ordusu Komutanı eski emir subayı şüpheli Fevzi Öztürk hakkında iddianamede düzenlenmiş ve şüphelinin yargılanasına başlanmıştı.

FETÖ üyesi olmak suçundan İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Öztürk'ün 8 Eylül 2020 günü tahliye edildiği ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü hatlardan ardışık irtibatına dayalı yeni ve ek deliller tespit etmesi üzerine Öztürk hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında yeni soruşturma dosyası üzerinden yeniden gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bu gece yarısı yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin kolluk işlemleri sürüyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE DE MAHREM İMAMLARA OPERASYON

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK'ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor.