Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Ağrı'daki Yıldırım 3 Operasyonu'nda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.