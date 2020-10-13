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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Ağrı'daki Yıldırım 3 Operasyonu'nda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; kırsalında devam eden Yıldırım 3 Operasyonu'nda 6 'lı etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: Ağrı'daki Yıldırım 3 Operasyonu'nda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

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