İçişleri Bakanlığı'ndan sahte içki açıklaması: 58 şüpheliden 7'si tutuklandı

10 BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçildi."