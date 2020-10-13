CHP’li İBB 175 milyonluk ihale ile bir parkı daha yok edecek

BİR PARSEL VAKFİYEYE AİT

Ayrıca İBB, İstanbul Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parselleri de satışa çıkartan İBB, arsayı 450 milyon liraya ihaleye çıkardı. 14 Ekim 2020 tarihinde ihalesi yapılacak olan parsellerden 69 parselin Sultan Beyazıt Vakfiyesi'ne ait olduğu öğrenildi.

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI!

Öte yandan söz konusu alanın afet anında acil toplanma bölgesi olarak kullanılabilmesi için de ayrıca karar bulunuyor. Park ve acil toplanma alanı olarak belirlenen yerin imar durumu ticaret ve konut alanı olarak gösterilerek ihaleye çıkarılması dikkat çekti. İstanbul'da bu bölgede yaşayan vatandaşların bir deprem ya da diğer afetlerle ilgili toplanacağı bir alan da kalmamış olacak.