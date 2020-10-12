12 Ekim 2020, Pazartesi
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 12 Ekim Pazartesi

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. 12 Ekim tarihinde 58 kişi koronavirüs nedeniyle vefat ederken, 1614 yeni vaka tespit edildi. toplam ağır hasta sayısının 1417 olduğunu belirtirken yoğun bakım doluluk oranlarınında bu hafta düşüş yaşandığını belirtti. İşte 12 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 12 Ekim Pazartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. 12 Ekim tarihinde 58 kişi koronavirüs nedeniyle vefat ederken, 1614 yeni vaka tespit edildi. İşte 12 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı 12 Ekim 2020ye ait kornavirüs vaka sayısını açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI 12 EKİM 2020'YE AİT KORNAVİRÜS VAKA SAYISINI AÇIKLADI

12 EKİM 2020 VAKA TABLOSU

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.

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