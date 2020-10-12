Son dakika: Türkiye ve Japonya'dan önemli görüşme! Bakan Akar Miyajima'yı kabul etti
Son dakika haberleri... Türkiye-Japonya arasındaki sıkı diplomasi devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü. Bakan Akar, Miyajima'yı makamında kabul etti.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti." ifadelerine yer verdi.