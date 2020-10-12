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Son dakika: Türkiye ve Japonya'dan önemli görüşme! Bakan Akar Miyajima'yı kabul etti

Son dakika haberleri... Türkiye-Japonya arasındaki sıkı diplomasi devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü. Bakan Akar, Miyajima'yı makamında kabul etti.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Türkiye ve Japonya'dan önemli görüşme! Bakan Akar Miyajima'yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti." ifadelerine yer verdi.

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