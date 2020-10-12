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Son dakika: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

haberi... 'nin Keşan ilçesinde şüphelisi iki kişi, 'a kaçmak isterken gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki şüpheli yakalandı.

FETÖ şüphelisi Ö.Y. ve S.Y'nin eski emniyet mensubu oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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