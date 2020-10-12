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Son dakika...İzmir'de sahte içki operasyonu: 5 ton etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberi...Polis ekipleri, 'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya yaptı. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika...İzmir'de sahte içki operasyonu: 5 ton etil alkol ele geçirildi

Son dakika haberi...Polis ekipleri, İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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