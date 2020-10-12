Müjde gibi haber: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yerli lityum üretimine yıl sonunda başlayacağını duyurdu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.
Bor'dan lityum üretim atağımızı başlattık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020
Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak.
Yıl sonunda üretime başlayacağız. pic.twitter.com/WBshn2zBMt