Hakkari'de askerin geçiş yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin operasyonel birliklerin geçiş güzergahındaki bölgede tuzakladıkları el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

DÜZENEK İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda, merkez Oğul köyü Ağaçsız mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, operasyonel birliklerin geçiş güzergahında bulunan bölgede PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış uzaktan komutalı 2 RPG-7 antitank mühimmatına 4 pil bloğu ile bağlantı yapılmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Düzenek ekiplerce etkisiz hale getirildi.