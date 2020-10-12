12 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hakkari'de askerin geçiş yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Hakkari'de askerin geçiş yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Valiliği, 'nın operasyonel birliklerin geçiş güzerbahına tuzakladığı patlayıcının imha edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "2 RPG-7 antitank mühimmatına 4 pil bloğu ile bağlantı yapılmış el yapımı düzeneği tespit edildi." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
ABONE OL
Hakkari'de askerin geçiş yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Hakkari'de, PKK'lı teröristlerin operasyonel birliklerin geçiş güzergahındaki bölgede tuzakladıkları el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

DÜZENEK İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda, merkez Oğul köyü Ağaçsız mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, operasyonel birliklerin geçiş güzergahında bulunan bölgede PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış uzaktan komutalı 2 RPG-7 antitank mühimmatına 4 pil bloğu ile bağlantı yapılmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Düzenek ekiplerce etkisiz hale getirildi.

CHPli Tunç Soyerden skandal PKK açıklaması! Kınasak ne olacak? CHP'Lİ TUNÇ SOYER'DEN SKANDAL PKK AÇIKLAMASI! KINASAK NE OLACAK?
Siirtte PKK-KCKnın yapılanmasına operasyon SİİRT'TE PKK-KCK'NIN YAPILANMASINA OPERASYON
Hatay’daki yangında YPG-PKK propagandası HATAY'DAKİ YANGINDA YPG-PKK PROPAGANDASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA