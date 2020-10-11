Son dakika: Oruç Reis'e yeni görev

Doğu Akdeniz çalışmalarını sürdüren Türkiye, Oruç Reis'in yeni görevini açıkladı. Meis Adası'nın güneyi için yeni NAVTEX yayımlandı.

TÜRKİYE HAKKININ PEŞİNDE

Türkiye'nin bu kararı ''Türkiye Oruç Reis'i geri çekti, sismik araştırmaları durdurdu'' diyenlerin iddialarını bir kez daha boşa çıkardı.

Tüm kışkırtmalara rağmen hakkını korumaya devam eden Türkiye, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki görevi için NAVTEX yayımladı.

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanı, Yunanistan'ın işgal ettiği Meis Adası'nın güneyini kapsıyor. Türkiye bu kararla hem Yunanistan'a hem de Batı dünyasına açık bir mesaj veriyor.