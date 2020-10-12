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Son dakika: Oruç Reis yeni görevi için hareket etti

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Giriş: 12.10.2020 10:35
Güncelleme:12.10.2020 10:41
Son dakika haberi... Yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp Konyaaltı sahili açığına demirlenen Oruç Reis, saat 09.00 itibariyle demir aldı.

Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir NAVTEX yayımlandı. Bu NAVTEX'e göre Oruç Reis, Antalya'nın Kaş ilçesi ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapabilecek. Dün gece saatlerinde yayımlanan NAVTEX'in ardından Oruç Reis, 1 aydır bakım ve ikmal için demirlediği Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Yeni görevi için Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açığına demirleyen Oruç Reis, son hazırlıklarını yapıyor. 09.00'da hareket ederek görev yerine gideceği beklenen gemi, sismik araştırmalara başladığı 10 Ağustos'tan bu yana 3500 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

Sabah saatlerinde sahilde spor yapan vatandaşların da dikkatini çeken geminin, yeni bir NAVTEX yayımlanmazsa 22 Ekim günü 23.00'de görevi sona ermiş olacak.

KAŞ'A DOĞRU HAREKET ETTİ
Yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirlenen Oruç Reis, saat 09.00 itibariyle demir aldı.

Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket etti. Oruç Reis, Kaş ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapacak.

Oruç Reis yeni görevi için hareket etti
Oruç Reis yeni görevi için hareket etti
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