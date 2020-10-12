DHBT sınav başvurusu ne zaman, hangi tarihte? DHBT 2020 sınav tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DHBT sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak personel alımı için başvuru süreci merak ediliyor. İşte, DHBT sınav başvurusu ne zaman, hangi tarihte? DHBT 2020 sınav tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Diyanet...

DHBT SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

DHBT sınav başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre DHBT için başvurular 6-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Kasım 2020 olarak belirlendi.