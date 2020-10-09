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“60 yıllık televizyon” üzerinden A Haber’e saldırı! PKK ve FETÖ hesaplarından algı operasyonu
A Haber'in milli ve yerli yayıncılığından rahatsız olan bu çevreler, Kocaeli'de bir televizyon tamircisi haberi üzerinden yeni bir algı operasyonu yaparak yine bir itibar suikastına imza attılar.
Oysa aynı haber birçok haber ajansı ve farklı medya mecralarında da yer aldı. Ancak nedense A Haber yine hedefe konuldu.
İtibarsızlaştırma operasyonuna en güzel cevabı haberin kaynağı olan televizyon tamircisi Şirvan Ak verdi.
OLAYIN ASLI NE?
Darbenin yıl dönümü olduğu için bazı kanallar darbe ile ilgili belgesel yayınlıyordu. Şirvan Ak'ın televizyondaki arızayı gidermesi de işte tam o ana denk geldi.
Şirvan Ak, o anı a haber ekiplerine anlatmak için kurduğu bir bağlantıyla Kenan Evren'in darbe bildirisini ekrana verdi.
Haber sonrası, sosyal medyada hakarete varan ağır eleştirilere televizyon tamircisi Şirvan Ak sert tepki gösterdi.