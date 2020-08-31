Son dakika: RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.



RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin kullanmış olduğu KJ/kuşak metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır."