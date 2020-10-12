İstanbul'da okul servisi tartışması! Veliler de şikayetçi servisçiler de

"OKUL SAATLERİ AZ SERVİSE VERMEYE DEĞMİYOR"

Ders saatlerinin değişiklik gösterdiğini söyleyen Leyla Uçan da çocuğunu servise vermenin gereksiz masraf olduğunu belirtti. Uçan, "Çocuğumu servise vermedim kendim getirip götürüyorum. Küçük bebeğim de var ama mecbur. 3 gün okulu var kızımın, mesela bugün 1 saatliğine getirdim okula. Değmiyor yani. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Ben şimdi 1 saatliğine geldim. Eve dönsem saat gelecek, mecbur burada bekliyorum. Servise vermeye hem değmiyor hem gereksiz masraf yani. Servisçiler de haklı. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. Ben gerek duymuyorum servise. 1 saat için değer mi sizce? Toplasanız haftada 5 saat etmiyor okul saatleri. O yüzden servis gereksiz masraf" diye konuştu.



"DEVLETİMİZDEN HİBE DESTEK BEKLİYORUZ"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, okul servisçileri olarak aylardır yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Öztürk, hibe desteği beklediklerini belirterek, "Biz elbette çocukların okula gittiği süre içinde çocukları taşımak istiyoruz ama bütün çalışanlar gibi biz de yaptığımız işin karşılığını veya masrafımızı karşılayacak bir gelir elde etmek istiyoruz. Olan öğrenciyi taşımak zorundayım ben ama taşıdığım öğrencinin karşılığında da evime bir ekmek götürmek zorundayım. Devletimizden de bu çocukları taşıyabilmek için okul servislerine aynı tarımda, hayvancılıkta ve turizm de olduğu gibi hibe destek bekliyoruz biz. Aksi takdirde çocuklarımızı okula götürmekte zorlanacağız" ifadelerini kullandı.