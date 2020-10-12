Son dakika: İstanbul trafiğinde yüz yüze eğitim yoğunluğu! Metrobüsler yine tıklım tıklım





Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı.