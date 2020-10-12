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Son dakika: Yüz yüze eğitimde ikinci aşama! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Son dakika haberi... , 'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet müjdesi veren Bakan Selçuk, "Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Yüz yüze eğitimde ikinci aşama! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama! Bakan Selçuktan flaş açıklama YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İKİNCİ AŞAMA! BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Köy okulları öğrenci sayısına bakılmaksızın açık olacak.

Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor.

detaylar gelecek...

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