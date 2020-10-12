Son dakika: Yüz yüze eğitimde ikinci aşama! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet müjdesi veren Bakan Selçuk, "Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor." ifadelerini kullandı.
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Köy okulları öğrenci sayısına bakılmaksızın açık olacak.
Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor.
detaylar gelecek...