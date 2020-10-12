Yüz yüze eğitim başladı! Maskeli eğitim için ders zili...

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

Okul kapısında bekleyen veliler de sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Esenyurt'taki Altınyıldız İlkokuluna gelen Toplum Destekli Polis Ekipleri, öğrencilere maske dağıtarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili uyarılarda bulundu.

VELİLER İÇİN AYRI BÖLÜM

Aynı şekilde 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Bu durumdaki veli/refakatçılara okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate alınarak, bu alışkanlığın kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Okul servis araçlarında da öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına özen gösterilecek. Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yüz yüze eğitim yapılacak. Ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacak.