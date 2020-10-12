İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist Şırnak’ta teslim oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ta teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutan aileler arasında yer alıyor.
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR
Buna göre; 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 181'e yükseldi.
EVLAT NÖBETİNDE 19. KAVUŞMA
Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutan aileler arasında yer alıyor.