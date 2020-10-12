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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti

, Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.Genelkurmay Başkanı 'in de katıldığı kabulde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2020
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i kabul etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Bakanlıkta el-Ganim ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı kabulde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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