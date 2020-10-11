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Türkiye'den Ermenistan'a sert mesaj: Şiddetle kınıyoruz

: (’ın ’ye saldırısına ilişkin) Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı ’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.

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Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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Türkiye'den Ermenistan'a sert mesaj: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: (Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına ilişkin) Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.

ÇAVUŞOĞLU LAVROV'LA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

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Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Genceye füzeli saldırı ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ! GENCE'YE FÜZELİ SALDIRI

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