Türkiye'den Ermenistan'a sert mesaj: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: (Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına ilişkin) Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.



ÇAVUŞOĞLU LAVROV'LA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.