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Son dakika: Ateşkesi ihlal edip sivilleri hedef alan İşgalci Ermenistan'a destek verdiler! ABD Ermenistan bayrakları bir arada

Son dakika haberi... ihlal eden ve sivilleri hedef almayı sürdüren işgalci için 'nin kentinde destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler ve karşıtı sloganlar atarak ABD ve Ermenistan bayrakları salladı.

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Giriş Tarihi: 11.10.2020
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Son dakika: Ateşkesi ihlal edip sivilleri hedef alan İşgalci Ermenistan'a destek verdiler! ABD Ermenistan bayrakları bir arada

İşgalci Ermenistan insani ateşkese rağmen gece boyunca Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. ABD'nin New York kentinde ise sivilleri hedef alan Ermenistan için destek gösterisi düzenlendi.

Son dakika: Ateşkesi ihlal edip sivilleri hedef alan İşgalci Ermenistan'a destek verdiler! ABD Ermenistan bayrakları bir arada

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

New York'ta oluşturulan araç konvoyunda Ermenistan bayrakları sallayan bir grup, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar attı. Kalabalık, sahada üst üste uğradığı hezimetlerle bitkin ve moralsiz düşen Ermeni ordusuna destek vermeye çalıştı.

Son dakika: Ateşkesi ihlal edip sivilleri hedef alan İşgalci Ermenistan'a destek verdiler! ABD Ermenistan bayrakları bir arada

Öte yandan, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Gence kentinde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'ye yükseldi.

Son dakika: Ateşkesi ihlal edip sivilleri hedef alan İşgalci Ermenistan'a destek verdiler! ABD Ermenistan bayrakları bir arada

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16'sı kadın, 6'sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10'dan fazla bina ve 100'den fazla yapı hasar gördü.

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