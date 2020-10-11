Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Gence'ye füzeli saldırı

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine balistik füze ile saldırdığını bildirdi. Ulak, Gence'ye yapılan 3. balistik füze olduğunu, toplamda ise 9 balistik füze atıldığını kaydetti. Saldırıda Azerbaycanlı bir ailenin yaşadığı evin isabet aldığını bildiren Ulak, yıkılan evin yıkıntıları arasında Azerbaycanlı sivillerin olduğu, sivilleri kurtarmak için Azerbaycan arama kurtarma ekiplerinin yoğun çaba harcadığını belirttti.



3 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Gazeteci Gazeteci Agil Alesger A Haber canlı yayınında Ermenistan'ın alçak saldırısı sonucu 3 kişinin şehit olduğunu ve 40'tan fazla da yaralı olduğunu söyledi.

BAKÜ DE VURULDU

İlerleyen saatlerde saldırılarını artıran Ermenistan'ın Bakü'yü de vurmaya başladığı Gence'deki saldırıda da ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

30'A YAKIN EV, 50'DEN FAZLA İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlenen füzeli saldırıda 30'a yakın ev, 50'den fazla işyeri de hasar gördü.

ERMENİSTAN TERTER BÖLGESİNE SALDIRDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal etmeye devam eden Ermenistan'ın Terter bölgesine saldırdığını açıkladı.

Azerbaycan, 27 Eylül'de Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği ve Ermenistan'a ait topçu birliklerinin yerel saatle 22.30'da Terter bölgesine saldırdığı aktarıldı.

ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

Dağlık Karabağ'da, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların durdurulmasına yönelik Rusya'nın çağrısı üzerine Moskova'da yapılan toplantıda ateşkes kararı çıkmıştı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan'a saldırısıyla Güney Kafkasya'da yaşanan gerilimin sona ermesi için Rusya'nın başlattığı girişimler ile Azerbaycan ve Ermenistan tarafları bir araya gelmişti. Kremlin'in çağrısı ile Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunun yanı sıra bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik çağrıya Azerbaycan ve Ermenistan tarafı olumlu yanıt vermiş, ateşkes sağlanmıştı.