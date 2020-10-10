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Son dakika: Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Ağdam'a ateş açtılar

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada Ağdam'a ateş açıldığı ve 'ın ateşkesi ihlal ettiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Ağdam'a ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkes kurallarını ihlal ederek, Ağdam bölgesine saldırdığını duyurdu.

Son dakika: Ermenistandan ateşkes ihlali! Ağdama ateş açtılar SON DAKİKA: ERMENİSTAN'DAN ATEŞKES İHLALİ! AĞDAM'A ATEŞ AÇTILAR

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verdi. Ermenistan ise ateşkes kurallarını ihlal ederek, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Ağdam bölgesinde bulunan sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve ateşkesi ihlal ettiği aktarıldı.

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