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Mehmetçik Hakurk'ta teröristlere göz açtırmıyor! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... , Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü ’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020
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Mehmetçik Hakurk'ta teröristlere göz açtırmıyor! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Son olarak Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti gerçekleştiren komandoların terör örgütüne ait 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 9 adet el bombası, 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet tabanca, 95 adet havan mühimmatı, 7 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 5 adet güdümlü füze tetik tertibatı, 1 adet bombaatar mekanizması, bin 500 adet Doçka fişeği, 318 adet hafif silah fişeği, 1 adet termal silah dürbünü, 3 adet hedef noktalayıcı, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet Kanas namlusu, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve EYP düzenekleri, 25 adet jelikan benzin, 1 adet keskin nişancı kıyafeti, çok sayıda muhtelif tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.

Mehmetçik Hakurkta teröristlere göz açtırmıyor! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi MEHMETÇİK HAKURK'TA TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR! ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
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