Son dakika: AFAD'da Hatay'daki yangınla ilgili flaş açıklama

AFAD duyurusunda ayrıca, "Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Mdr., AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor" denildi.



