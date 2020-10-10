Son dakika: AFAD'da Hatay'daki yangınla ilgili flaş açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Hatay'daki yangınla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "AFAD ekipleri tarafından şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi. Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi." denildi.
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Açıklamada, "AFAD ekipleri tarafından şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi. Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi." bilgisine yer verildi.
AFAD duyurusunda ayrıca, "Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Mdr., AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor" denildi.
Açıklamada, "AFAD ekipleri tarafından şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi. Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi." bilgisine yer verildi.
AFAD duyurusunda ayrıca, "Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Mdr., AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor" denildi.