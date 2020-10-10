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Son dakika: AFAD'da Hatay'daki yangınla ilgili flaş açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () 'daki yangınla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "AFAD ekipleri tarafından şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi. Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: AFAD'da Hatay'daki yangınla ilgili flaş açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () 'daki yangınla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "AFAD ekipleri tarafından şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi. Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi." bilgisine yer verildi.

AFAD duyurusunda ayrıca, "Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Mdr., AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor" denildi.

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