Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "geçmiş olsun" paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüs testi pozitif çıkan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan hakkında geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bakan Albayrak paylaşımında "Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalanan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan 'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.