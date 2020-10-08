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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "geçmiş olsun" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı testi pozitif çıkan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı hakkında geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bakan Albayrak paylaşımında "Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geçmiş olsun paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalanan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan 'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

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