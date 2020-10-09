MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Kimlere verilecek?
Ücretsiz tablet başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta 500 bin tablet dağıtımı yapılacağı duyurulmuştu. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilecek tablet bilgisayar ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Tablet kampanyasından faydalanmak isteyen öğrenciler ile velileri başvuruların detaylarını araştırıyor. Peki, MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz tablet kimlere verilecek?
MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? 500 bin tablet dağıtımı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Acun Ilıcalı'nın başlattığı kampanyanın yanı sıra diğer kurumlar tarafından da ücretsiz tablet bilgisayar dağtımı yapılacağı bildirilmişti. MEB aracılığıyla yapılacak tablet bilgisayar dağıtımının detayları belli oldu. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilecek ücretsiz tablet için başvuru alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, MEB ücretsiz tablet başvuru formu var mı? Acun Ilıcalı ücretsiz bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Kimlere verilecek? İşte cevaplar...
500 BİN TABLET DAĞITIMI NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta yapılacak 500 bin tablet dağıtımının detayları açıklandı. 12 Ekim itibarıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İlk etapta ücretsiz tablet için başvuru alınmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.
ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL OLACAK?
Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.
Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.
12 EKİM'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda 21 Eylül'de geçilmişti. Yüz yüze eğitimde yeni dönem, seyreltilmiş uygulamalarla 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar için 12 Ekim Pazartesi günü başlatılacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN 'EĞİTİM İÇİN TEDBİR' ÇAĞRISI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..."
VELİLERE DAVET
Öte yandan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise velilerle iletişim için çok sayıda içerik hazırladıklarını belirterek, "Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye Bizden Veli Kuşağı podcast olarak yayında." bilgisini verdi.
Bakan Selçuk, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" üzerine yaptığı konuşma linkini paylaşımına ekleyerek velileri konuşmaları dinlemeye davet etti.
MESLEK LİSELERİNDE UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, bugünden itibaren yüz yüze eğitimle verilmeye başlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılında bugün itibarıyla meslek liseleri için yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Bugünden itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
HER DERS SAATİ 30 DAKİKA
Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirler alındı.
Bu kapsamda öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Okuldaki yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler aktarılacak.
Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları da salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılacak, her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.
Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi; haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.
"KONTROL ÇOK RAHATLIKLA SAĞLANACAK"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, uygulama derslerinin gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacağını, bu nedenle kontrolün çok rahatlıkla sağlanacağını belirterek "Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamaları 28 Eylül'de başlatılmıştı.