CHP'li Bodrum Belediyesi isyan ettirdi! Aylardır sonuçlanmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzun yıllardır atıklarını ayrıştıran Bodrum halkı; ayrıştırdıkları atıklarını ihale usulü ile atık yönetimi yapan şirketin koyduğu ayrıştırılmış atık kovalarına bırakıyordu. Ancak geçtiğimiz Haziran ayında görev süresi dolan şirket ayrıştırılmış atık kovalarını kaldırınca, vatandaşlar ayrıştırdıkları atıkları bir arada atmak zorunda kaldı.

AYRIŞTIRILMAYAN ATIKLAR SAĞLIĞI VE ÇEVREYİ TEHDİT EDİYOR

Atıklar, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirilebilme olanağını yitirmesinin yanında çevre ve görüntü kirliliğine de neden oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi nedeniyle hijyen koşullarının daha sıkı denetlenmesi gerekirken oluşan risk durumu, Bodrum sakinlerine pes dedirtti.

Öte yandan atıkların vahşi depolama alanına taşıma maliyeti ve doğal alanların çöp depolama için kullanılması da tepkilere neden oldu.



ATIK YÖNETİMİ İHALESİ 4 AYDIR SONUÇLANMADI

Konuya ilişkin açıklama yapan Bodrum Kent Konseyi Yerinde Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Çalışma Grubu bir açıklama yaparak Bodrum Belediyesi'ni göreve davet etti.

Sayıştay Raporuna göre, 11 Haziran 2020'de başlayan ihale sürecinin 4 ay geçmesine karşın sonuçlanmamış olmasına tepki gösteren Konsey, sözleşmesi devam eden atık yönetimi şirketinin, ihale sürecine girilmesi üzerine ayrıştırma konteynırlarının büyük bir kısmını kaldırıldığını belirtti.





YERİNDE AYRIŞTIRMAYI ESAS ALACAK UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLMELİ

Evde ayrıştırdıkları atıkları tekrar bir arada atmak zorunda kalan vatandaşların ve atık ayrıştırmayla ilgili yıllardır verilen mücadelenin heba edildiğini dile getiren Konsey, Bodrum Belediyesi'nin konteynırları kaldırılmasına müdahale etmemesinin düşündürücü olduğunu ifade etti.

Atıkların ayrıştırılmasının maliyet, çevre ve zaman açısından önemini vurgulayan Konsey, yerinde ayrıştırmayı esas alacak uygulamaların hızlıca hayata geçirilmesini talep etti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ-SABAH