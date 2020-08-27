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İsmail Saymaz'dan küstah paylaşım! 'Özür dile İsmail Saymaz' etiketi sosyal medyada trend topic oldu

Gazeteci 'ın "İnşaat ya Resulallah" paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Özür dile İsmail Saymaz" etiketi trend topic oldu.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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İsmail Saymaz'dan küstah paylaşım! 'Özür dile İsmail Saymaz' etiketi sosyal medyada trend topic oldu

CHP yanlısı haberleriyle bilinen Gazeteci İsmail Saymaz'ın "İnşaat ya Resulallah" başlığıyla sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşım olay yarattı.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı kısa sürede yayılırken, Saymaz'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları özür dilemesini talep etti.

SUÇU TEPKİ GÖSTERENLERE ATTI!

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Saymaz, "Hakkımda, (haşa) peygamber efendimizi kastettiğimi iddia eden tuhaf bir linç kampanyası yürütülüyor. Oysa "İnşaat ya Resulullah" bir kitap adıdır. Evliya Çelebi'nin "Seyahat ya Resulallah" ifadesinden esinle Ak Parti iktidarındaki betona yatırımı eleştiren bir söylemdir." diyerek kendisini savundu.

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