Macron'un kendisinden 6 yaş küçük üvey kızı sözleriyle muhalefetin tepkisini çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dış politika, koronavirüs ile mücadele ve ekonomi politikalarıyla eleştiren muhalefet, bu kez de bakanlara tavsiyelerde bulunmasıyla gündeme gelen Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere'ye (36) tepki gösterdi.