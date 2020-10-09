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Macron'un kendisinden 6 yaş küçük üvey kızı sözleriyle muhalefetin tepkisini çekti

'un kendisinden 6 yaş küçük kızı , Fransa medyasına verdiği röportajda tavsiyelerde bulunmak için sık sık bakanlarla görüştüğünü ifade edince muhalefetin tepkisini çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Macron'un kendisinden 6 yaş küçük üvey kızı sözleriyle muhalefetin tepkisini çekti

'u dış politika, koronavirüs ile mücadele ve ekonomi politikalarıyla eleştiren muhalefet, bu kez de bakanlara tavsiyelerde bulunmasıyla gündeme gelen Macron'un 'ye (36) tepki gösterdi.

Auziere, Fransız medyasına verdiği röportajda, kabinedeki bakanlara hukuk, sosyal politikalara ilişkin tavisyelerde bulunduğunu kaydetti. Calais kentinde yaşayan Tiphaine'nin aile içi şiddetle mücadele, sınıfların kapatılması ve bir rüzgar çiftliğine karşı kampanya da dahil olmak üzere yerel sorunlarla mücadelede yer aldığı ifade edildi.

"MACRON'UN ÜVEY KIZI SİYASİ KARİYER PEŞİNDE"

(PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa (PCF) partisi, Fransa 'un üvey kızı Tiphaine Auziere'nin kabinedeki bakanlara tavsiyelerde bulunmasına tepki göstererek, " Macron'un kızı siyasi kariyer peşinde. Kabinenin Auziere'den ne gibi bir akıl alabilir" sözleriyle eleştirdi.

MACRON'DAN 6 YAŞ KÜÇÜK

Tiphaine Auziere, 'un eşi 'un ilk evliliğinden olan kızı. Bilindiği üzere Brigitte Macron, 42 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı'ndan 25 yaş büyük. Tiphaine Auziere de Emmanuel Macron'dan 6 yaş küçük.

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