Mahkemeden çok önemli 'kira' kararı! Yarıya düşürüldü

"Genel olarak salgın hastalık sürecinin, Türk Borçlar Kanunun 138. Maddesi'nde belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerekir. Kiranın uyarlanması için açılan davada, mahkemece, davacı kiracının yapmış olduğu işin niteliği ve tüm koşullar ile taraflarca sunulan deliller göz önüne bulundurulması sonucunda, dairemizce somut olayda kiracının restoran olarak işlettiği kiralanan her ne kadar paket servis yöntemi ile işine devam etmiş ise de süreç ve alınan tedbirlerin davacının iş hacminde belirli etkileri olabileceği değerlendirilerek, ihtiyati tedbir talebinin kabul edilmesi gerektiği benimsenmiştir."